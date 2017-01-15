رئيس لجنة الانشطة السياحية ببطولة أمم إفريقيا يطالب بـ التشجيع المثالي

أكد كامل أبو علي رئيس لجنة الأنشطة السياحية باللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو على ضرورة الألتفاف والتشجيع المثالى للمنتخب المصرى لأنجاح البطولة وترسيخ صورة مصر المتحضرة أمام العالم كله.



وفى نفس الآطار ناشد أبو على كل العاملين بالسياحة بضرورة تدعيم نجاح البطولة من خلال عرض المباريات فى كل المنتجعات السياحية المصرية من الآسكندرية حتى أسوان ودعوة السائحين الآجانب للآستمتاع بالمباريات وتحضير عروض فنية جذابة مصاحبة للحدث لنقل الصورة الذهنية للبطولة لكل دول العالم.

وأشار إلى أن لجنة السياحة بالبطولة لا تهتم فقط بالأماكن السياحية بل تسعى لتغيير ثقافة استقبال الضيوف وأن يصبح كل مصري مرشدا سياحيا يروج لمصر التى تستحق أن يشاهدها العالم كله بشكل أفضل مشددًا على أن البطولة تعد فرصة ذهبية لجذب كل أنواع السياحة .

الجدير بالذكر أن لجنة الأنشطة السياحية باللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا أطلقت حملة توعية على السوشيال ميديا لتشجيع الجماهير المصرية على المشاركة بإيجابية فى إنجاح البطولة ونشر السلوكيات الإيجابية بدءا من استقبال السياح بابتسامة من لحظة وصولهم بالمطارات المصرية مرورا بسلوكيات إيجابية كنظافة الأماكن السياحية وأيضا الالتزام الشديد بالتشجيع المثالى لمنتخب بلدك والمنتخبات المشاركة منها تحت شعار " شاركنا بأفكارك للاستفادة من البطولة سياحيا لمصر".



