محافظة كفرالشيخ تفتتح مشروع الإسكان الاجتماعي بقرية "المثلث"

افتتحت محافظة كفر الشيخ اليوم الأحد مشروع الإسكان الاجتماعي بقرية "المثلث" بمركز الرياض علي مساحة 6000 م2 وعددها 6 عمارات تضم 72 وحدة سكنية بتكلفة 12 مليون جنيه، بمساحة 90 متر مربع للوحدة الواحدة كاملة التشطيب من الإسكان الاجتماعي بالمحافظة .



وأوضحت المحافظة في بيان صدر عنها انه سيتم تسليم عدد من الوحدات السكنية في مدن وقرى المحافظة خلال الفترة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أنه قام بتنفيذ المشروع مديرية الإسكان والمرافق، ويأتي المشروع ضمن المليون وحدة سكنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



