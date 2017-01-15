محافظ البحر الأحمر يوجه بإزالة الردش ومخلفات البناء بالطريق الدائري

أصدر اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر تعليماته، ظهر اليوم، لإدارة المرور، ومجلس مدينة الغردقة، وهيئة الطرق والكباري، بإزالة الردش ومخلفاتالبناء بالطريق الدائري الخارجي بمدينة الغردقة، جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة ما يتم تنفيذه من أعمال بالمدينة الساحلية.

كما وجه هيئة الطرق والكباري بعمل حاجز نيوجيرسي على جانبي الطريق للحد من إلقاء المخلفات، مشددًا على إدارة المرور بمصادرة أي سيارة تقوم بإلقاء الردش ومخلفاتالبناء بالطريق، ومشيرا إلى ضرورة التنسيق المستمر بين هيئة الطرق وإدارة المرور، وتكثيف الحملات المرورية بالطريق، وبخاصة في الساعات المتأخرة من الليل للتصديلهذه الظاهرة .



