محافظ الفيوم يستقبل مدير الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي

استقبل اللواء عصام سعد محافظ الفيوم مدير الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي والوفد المرافق له، حضر اللقاء وكيل وزارة الزراعه المهندس حسن جودة،

والمهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك فيما بينهما، وإقامة المشروعات الخاصة بالري، والمخلفات الصلبه، والمواد البلاستيكية والعمل على تطويرها، وكذا

الاهتمام بالمرأة الريفية، وإتاحة فرص عمل للشباب، بجانب التركيز على مشروع النظافة.

وعقب اللقاء، قام المحافظ ومدير الوكالة الإيطالية والوفد المرافق بتفقد مشروعات (إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية للري بترعة بحر بيهمو، وتحسين الإنتاجية

المائية،وتطوير الري الحقلي)، وأشار المحافظ إلى أن مشروعات الري التي يجري تنفيذها بالتعاون مع الوكالة الايطالية بمركزي أطسا وسنورس تخدم 6 آلاف

فدان،وتهدف إلى تقليل الهدر في مياه الري الحقلي الأمر الذي ساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل.







