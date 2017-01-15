محافظ أسيوط يشهد احتفال مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد

شهد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط اليوم الخميس الاحتفال الذي أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك عقب صلاة الظهر بمسجد ناصر بحي شرق مدينة أسيوط.



بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ صلاح زكي العربي إمام وخطيب بمديرية الأوقاف، ثم فقرات من الإنشاد الديني والتواشيح الدينية للمبتهل الشيخ يسرى عبد الرحمن.

ووجه المحافظ التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري عامة وأهالي أسيوط بصفة خاصة بمناسبة الاحتفال ببداية العام الهجري الجديد، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر جيشًا وشرطة وشعبًا وقيادة، وأن يحفظ شبابها ورجالها لاستكمال مسيرة التنمية والحفاظ على المكتسبات.

وتحدث الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، وكيفية الاستفادة منها في التخطيط للمستقبل وبناء دولتنا المصرية التي تقوم على مبدأ المواطنة لتتسع جميع الديانات دون تمييز، مناشدًا الجميع بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، داعيًا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وسلام وأمن على كافة أهل الأرض.

حضر الاحتفال المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد واللواء رأفت الفقي مدير أمن أسيوط، والشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة والدكتور خلف عمار مدير عام منطقة الوعظ والإعلام الديني بأسيوط واللواء أحمد حجازي مدير الحماية المدنية بأسيوط والعميد محي عبد السيد مأمور قسم ثان أسيوط ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية.