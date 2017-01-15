محافظ مطروح يستقبل ممثل منظمة الفاو

استقبل اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح، بمكتبه اليوم الأربعاء الدكتور نصر الدين أمين ممثل منظمة الفاو في مصر، والدكتور وليد أبو الحسن، والمهندس أيمن حلمي مدير منظمة الفاو في مطروح، بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد، والمهندس حسين السنينى منسق المشروعات الزراعية بمطروح، حيث تم استعراض أنشطة وجهود منظمة الفاو في مطروح، خاصة في مجال حصاد مياه الأمطار والتنمية الزراعية وغيرها.



وأكد المحافظ شكر الأهالي لجهود المنظمة في دعم مزارعي مطروح في مجال حصاد المياه والدعم الفني للمنظمة في الاهتمام بالثروة الحيوانية بالمحافظة، خاصة العمل على زيادة أغنام البرقي والحفاظ عليها ودعم المربين، بالإضافة إلى استمرار الدعم الفني لمشروع شباب سيوة واستزراع ١٠٠ فدان بمنطقة أبو شروف، والدراسة الفنية في نظام الري وتخفيض درجة حرارة مياه ري الشتلات بالمنطقة، كذلك إقامة دراسة تطوير مصنع إنتاج الصوف بمنطقة القصر والاستفادة منه في تعظيم العائد الاقتصادي.

وكذلك دراسة إقامة حقول إرشادية لزراعة النخيل بمدن المحافظة والحاجة لمشروع متكامل لصناعات التين بمدينة براني وتعظيم العائد الاقتصادي منه لتصديره مع شهرة تين مطروح وغيره من الزراعات غير الكيماوية كالعنب والزيتون وغيرها، مع عمل حقول إرشادية للتوسع في زراعة التين والعنب وأهمية التوعية والإرشاد للمزارعين.

بينما قدم ممثل منظمة الفاو الشكر لتعاون محافظ مطروح المستمر مع منظمة الفاو من أجل تيسير الخدمات المقدمة لأهالي مطروح، وأهدى خريطة أطلس التمور بمصر للمحافظ، موضحًا أن أطلس تمور مصر موسوعة معرفية لجميع التمور بجميع المناطق بمصر، خاصة بمنطقة سيوة بمحافظة مطروح وما تتضمنه من أنواع التمور المختلفة ذات الشهرة العالمية.

وقدم المحافظ الشكر لممثل منظمة الفاو على جهود المنظمة في عمل خريطة أطلس التمور.