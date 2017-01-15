محافظ الجيزة يدين الحادث الإرهابي بالعريش وينعي شهداء الوطن

أدان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الحادث الإرهابي الجبان الذى وقع مساء أمس بمدينة العريش وأسفر عن استشهاد ضابط شرطة و6 مجندين.



وأشار المحافظ إلى أن ذلك الحادث الإرهابي لن يزيد الدولة إلا قوة وعزيمة وإصرار على اقتلاع الإرهاب من جذوره ومواجهة الفكر المتطرف والتصدي لهؤلاء المجرمين أعداء الوطن، مؤكداً دعم الشعب المصري لأبنائه الساهرين على حمايته من رجال وأبطال القوات المسلحة والشرطة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

وقدم محافظ الجيزة خالص التعازي لأسر الشهداء الذين ضحو بأرواحهم في سبيل رفعة واستقرار الوطن، داعياً الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان وأن يحفظ مصر قيادة وشعباً وجيشاً من كل سوء، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.