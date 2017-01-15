محافظة القاهرة تنهي استعداداتها لاستقبال  بطولة كأس الأمم الإفريقية

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال فرق وضيوف أفريقيا المشاركين في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، والمقرر أن تنطلق غدًا الجمعة وتستمر فعالياتها حتى 19 يوليو القادم، حيث تم الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة المكثفة التي شهدتها المناطق والمحاور المحيطة باستادات القاهرة والسلام والدفاع الجوي والسكة الحديد، والتي أصبحت جاهزة لاستقبال الفرق المشاركة والضيوف والوفود المرافقة لها من الدول الإفريقية.

وقال المحافظ في بيان اليوم، إنه في إطار الإجراءات التي اتخذتها المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وضيوف البطولة وتبني النظم الحديثة لتطويرها، خاصة مع انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، تم إقامة وتشغيل ونشر 30 وحدة دورات مياه عمومية متطورة لاستخدامها بالمجان دون رسوم، وملحق بها منفذ لبيع المشروبات والمأكولات الخفيفة، أربعة منها بمحيط استاد القاهرة ومداخله، والباقي تم توزيعه ونشره بأهم مناطق وأحياء القاهرة ومحيط الأماكن التي قد تشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين والضيوف خلال فترة البطولة مشيرًا إلى أنه قد روعي في اختيار تلك المواقع شروط الحفاظ على البيئة بما لا يعوق الحركة المرورية، وبما يحقق الحفاظ على الشكل الحضاري اللائق للعاصمة.

وأضاف المحافظ أنه تقرر تزويد 72 مركز شباب بالقاهرة بشاشات عرض كبرى لنقل الأحداث والفعاليات المختلفة المتعلقة بالبطولة بهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين من أبناء المحافظة بمختلف الأحياء لمتابعة المباريات وتشجيع المنتخب المصري في البطولة، بخلاف فتح معظم الأندية الكبرى أمام أعضائها للاستمتاع بالمشاهدة الجماعية.