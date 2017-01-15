وفد من المرشدين وأصحاب الشركات السياحية يزور المناطق الأثرية بالمنيا

استقبلت منطقة آثار بني حسن الأثرية بمحافظة المنيا مجموعة من المرشدين وأصحاب الشركات السياحية ، قادمين لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

أكد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أن قطاع السياحة يشهد حراكاً ورواجاً كبيراً خلال الفترة الحالية ، حيث شهدت مناطق آثار بني حسن بأبوقرقاص وتونا الجبل بملوي وتل العمارنة بديرمواس وفوداً سياحية من دول (انجلترا - المانيا ـ اسبانيا - إيطاليا)، موجهاً بتوفير كل سبل الراحة والأمان للزائرين وتقديم كافة التيسيرات لهم أثناء إقامتهم بالمحافظة، لترك أثر جيد في نفوس الزائرين

من جانبه، قال ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة إن برنامج زيارة الوفد يتضمن زيارة منطقة آثار تل العمارنة وتونا الجبل ومنطقة دير جبل الطير بالإضافة إلى تنظيم جولة حرة على كورنيش النيل .



