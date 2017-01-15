محافظ القاهرة يعتمد تنسيق التقديم للثانوي العام بحد أدنى 220 درجة





اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تنسيق التقديم للثانوي العام، للعام الدراسي 2019/2020 ليكون بحد أدنى 220 درجة، و 140 درجة للصف الأول للثانوى بالمدارس الخاصة والحد الأدنى للقبول بفصول الثانوي العام خدمات 190 درجة، وذلك بعد عمل دراسة لعدد الطلاب الناجحين والأماكن الشاغرة بالفصول حتى لا يحدث تكدس بين الطلاب والحد من زيادة كثافة الفصول .

ذكر محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أن التنسيق سيتم تقسيمه إلى ثلاث مجموعات الأولى تبدأ من الخميس 4/7/2019 إلى الإثنين 8/7/2019 لتقديم الطلاب الحاصلين على مجموع من 270 درجة وحتى 300 درجة، والمجموعة الثانية يتم استقبال أوراق الطلاب الحاصلين على مجموع 220 درجة وحتى 270 درجة، والمجموعة الثالثة تبدأ من 14/7/2019 وحتى 16/7/2019 ويتم فيها استيعاب الطلاب المتخلفين عن التقديم فى المرحلتين .

وأضاف عطية أنه سيتم قبول الطلاب حسب المربع السكني أو مربع الإدارة التعليمية التى حصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ويتاح للطلاب الحاصلون على مجموع 266 درجة فأكثر التقدم للمدارس التي يرغبونها خارج المربع السكني أو داخله على مستوى المحافظة، وتقبلهم هذه المدارس بما لا يزيد عن 25% من أعداد الطلبة المقبولين بكل مدرسة . وأشار الى ان الطلاب الحاصلون على مجموع 252 درجة فأكثر يسمح لهم بالتقدم إلى المدارس التي يرغبونها داخل الإدارة التعليمية فقط ودون التقيد بالمربع السكني، وتقبلهم المدرسة بما لا يزيد عن 25% من أعداد الطلاب المقبولين بالمدرسة .

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم على أنه لن يسمح بقبول أي طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بالقاهرة رسمي إلا لأبناء المحافظة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي من إحدى مدارس القاهرة، ولا يسمح إطلاقاً لطلاب الصف الأول الثانوي بأي محافظة بالتحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم في محافظاتهم وطبقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.



