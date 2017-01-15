سكرتير عام المنوفية يوجه بالاستفادة القصوى للموارد البشرية المتاحة

اجتمع اليوم اللواء علاء رشاد السكرتير العام لمحافظة المنوفية، بمديري المشروعات الخدمية بالمحافظة، وذلك بناءً على توجيهات اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بمتابعة المشروعات الخدمية بنطاق المحافظة للوقوف على مستوى الأداء وتلافى السلبيات، وذلك بحضور مدير أمانة المشروعات بالديوان العام.

حيث استمع السكرتير العام لمديري المشروعات عن شرح مبسط عن كل مشروع وأهم العقبات به، موجهًا بضرورة التفكير في أوجه التطوير للمشروعات والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والطاقات المتاحة لرفع كفاءة المشروع وتعظيم سبل الاستفادة لتحقيق أعلى ربح، بما يعود بالنفع على المشروع.

كما وجه رشاد مديري المشروعات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أعلى عائد بما يعود بالنفع على المحافظة، على أن يتم تقديم تقارير دورية عن كل مشروع ومدي تحقيق الاستفادة القصوى من موارده.