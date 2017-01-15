مشروعات صوب زراعية ونباتات عطرية لشباب بلاط بمدينة الداخلة

أعلن عادل عباس رئيس مركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد،فى لقاء صحفي له اليوم ، عن الانتهاء من تفجير بئر زراعى لتنفيذ مشروعات صوب زراعية لصالح شباب الخريجين من أهالى المركز، وتنفيذ مشروع مزرعة نباتات طبية وعطرية بنطاق مدينة بلاط حيث يجرى تنفيذ المشروع على مساحة 10 أفدنة.



وأضاف "عباس"، أنه تم الانتهاء من أعمال حفر البئر وتفجيره تحت إشراف مسئولي الري ،وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لافتاً أنه تم تنفيذ أعمال التجهيزات وتسوية الأرض وجارى البدء فى إنشاء الصوب الزراعية بواقع 40 صوبة زراعية سيتم توزيعها على الشباب بنظام المشاركة الإنتاجية كفرص عمل استثمارية للخريجين.

وفى سياق متصل قال عباس، إن مشروع الصوب الزراعية لإنتاج الخضروات الطازجة يتم تنفيذه لصالح شباب الخريجين من أهالى المركز بالتنسيق مع أحد المستثمرين، بالتوسع فى مشروعات الصوب الزراعية لتوفير احتياجات المواطنين من الخضروات وتوفير عدد من فرص العمل للشباب.



