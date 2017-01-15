افتتاح معرض تنمية القدرات الصحفيةعلى مستوى الجمهورية بالفيوم

افتتح محمد عبد الله ،القائم بعمل وكيل وزارة التعليم بالفيوم ، معرض تنمية القدرات الصحفية على مستوى الجمهورية ، صيف 2019م ، وذلك بحضور لجنة التحكيم من الوزارة وموجهين الصحافة بالإدارات المختلفة حيث تم إقامة المعرض بمدرسة الفيوم التجارية للبنات إدارة غرب الفيوم التعليمية.

وأشاد عبدالله بالمستوى المتميز للمعرض وما يحتويه من مجلات حائط متنوعة ، ورسوم كاريكاتير ، وصور صحفية ، ومقالات صحفية، وقصة قصيرة، ولوحات متميزة كما تم عرض مسابقة رسوم كاريكاتيرية بمسرح مدرسة التجارة بنات بمشاركة عدد من الطالبات.

وأشار وكيل تعليم الفيوم إلى أن المعرض تشارك فيه مدارس من جميع الإدارات التعليمية المختلفة، لافتاً إلى أن الصحافة المدرسية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم قد حصدت المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى العديد من المسابقات ، مشيداً بالجهد المتميز المبذول في العمل.







