17 % يدلون بأصواتهم في انتخابات الغرفة التجارية بالوادى الجديد

أغلقت لجان انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم السبتـ ابوابها، بعد أن أدلي 548 ناخب وناخبة بأصواتهم أمام لجنتين بمركزي الخارجة وباريس بنسبة تصويت وإقبال 17.8 % .

وتبين أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بلجنة مركز الداخلة 208 من أجمالي 1089 لهم حق التصويت، و 340 ناخب وناخبة لجنة مركز الخارجة من إجمالي 1989 ناخب وناخبة لهم حق التصويت ليصبح إجمالي الناخبين علي مستوي لجنتي الانتخاب بالوادي الجديد، 548 ناخب وناخبة.

وجرت انتخابات اليوم بين 11 مرشحا هم : أحمد عبدالرحيم مخيمر، أحمد محمد أحمد دويدار، حسين أحمد إبراهيم، عبدالخالق عرابى عبدالله، عربى كامل يمانى، عزت انور الشاذلى، عيد محمد حمود، محمد رفاعى بيومى، محمود زين عبدالحافظ، ماجد محمد حسن، بخيت عيد بخيت، بينما تنازل المرشح حسين أحمد حسين شنداوى.

كما أن المحافظة تضم 3075 تاجرا وأصحاب السجلات التجارية كأفراد بجانب الشركات كشخصيات اعتبارية والمقيدين بكشوف ولهم حق التصويت بواقع 1989 تاجرًا بمركزي الخارجة وباريس، و1086 تاجرًا بمراكز بلاط والداخلة والفرافرة.

وتضم الوادي الجديد لجنتين الأولى بمقر الغرفة التجارية بالخارجة ومقيد بها 1989 ناخب، والثانية بمقر إدارة التموين القديم بمدينة الداخلة ومقيد بها 1086 ناخب، وستجرى تحت إشراف موظفين من وزارة التجارة والصناعة.

وكانت قد بدأت الانتخابات بالوادي الجديد، من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء لمدة يوم واحد وجاري فرز الأصوات الصحيحة والباطلة وإعلان النتيجة النهائية



