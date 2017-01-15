جامعة الإسكندرية تطلق قافلة تنموية إلى سيدى براني بالتعاون مع مطروح

انطلقت صباح اليوم الاثنين القافلة التنموية المتكاملة التى تنظمها جامعة الإسكندرية بالتعاون مع جامعة مطروح، ومحافظة مطروح، وقيادة المنطقة الغربية العسكرية، ووزارة السكان،إلي مدينة سيدي برانى بمحافظة مطروح، وكان في استقبالهم الدكتور محمد إسماعيل القائم بعمل رئيس جامعة مطروح والذى أشاد بالتعاون المثمر بين الجامعتين لخدمة المجتمع في شتى المجالات.



وصرح الاستاذ الدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان تنظيم هذه القافلة يأتى ضمن دور الجامعة المجتمعى فى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والبيطرية والإجتماعية للمناطق الأكثر احتياجا، مشيراً إلى أن القافلة سوف تستمر لمدة أربعة أيام.

وأشار الدكتور عبد المنعم فوزي رئيس لجنة القوافل الطبية والخدمية بالجامعة، أن القافلة تضم عدد من التخصصات الطبية مثل الجراحة والباطنة والرمد والنسا والتوليد والأطفال بمشاركة عدد 55 من أساتذة واطباء وهيئة التمريض بالجامعة وتقديم كافة الخدمات الطبية بالمجان وأشار انه تم خلال اليوم افتتاح مركز لتعليم الخياطة للسيدات بمطروح وذلك بكلية التربية بالتعاون مؤسسة مبادرة تدريب مصر، كما تم إقامة ندوة توعوية لأهالي مطروح للحد من خطورة المخدرات من خلال مجموعة فريق "لا للمخدرات" .



