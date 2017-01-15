تعليم البحر الأحمر : مجموع القبول للثانوية العامة بالمحافظة 205 درجة

اعتمد اللواء أحمد عبد الله ،محافظ البحر الأحمر، تنسيق القبول بالثانوية العامة بالمحافظة

حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر،عن مجموع قبول الدرجات بالثانوية العامة بواقع 205 درجة، وذلك بجميع الإدارات التعليمية، عدا مرسى علم والشلاتين وحلايب،الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة فيها 140 درجة، بشرط الحصول الإعدادية من تلك الإدارات.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر فى بيان أنه بالنسبة للمدارس الثانوية الرسمية والخاصة، يتم القبول طبقًا للشروط الخاصة بالقرار الوزاري رقم 285 وتعديلاته مع الالتزام بالكثافة المقررة.

كذلك أكدت المديرية أن درجات القبول فى الفنى صناعى 5 سنوات فصل البترول من مجموع درجات 260، وفصل الالكترونيات من 225، والتبريد والتكييف 220 وذلك فى مدينة غارب، وتخصص فني تركيبات طاقة للبنات بالغردقة من 210 درجة .



