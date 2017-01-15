محافظ قنا يتفقد إنشاءات مشروعات الصرف الصحي بالوقف ونجع حمادي

أجري السيد عبدالحميد الهجان محافظ قنا، جولة تفقدية ميدانية لمتابعة الأعمال الإنشائية بمحطة معالجة صرف صحي المراشدة بمركز الوقف ومحطة معالجة الحلفاية ومحطة معالجة السلامية بمركز نجع حمادي، يرافقه المهندس عبده صالح مدير الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

بدأ المحافظ جولته بمتابعة سير العمل بمحطة المعالجة الثلاثية بالمراشدة والتي ستعمل بطاقة 10 آلاف م3/يوم كمرحلة أولى تصل إلى 18 ألف م3/يوم كمرحلة ثانية بتكلفة 160 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 60%، بينما تم الانتهاء من 92% من شبكة الانحدار بطول 10 كيلو و200 متر لتصل التكلفة الإجمالية لمشروع صرف صحى المراشدة إلى 200 مليون جنيه، ويخدم قريتي المراشدة والقلمينا بمركز الوقف.

كما تفقد الهجان إنشاءات محطة المعالجة الثنائية بالحلفاية بحري بمركز نجع حمادي، والتي ستعمل بطاقة 12 ألف م3/يوم كمرحلة أولى تصل إلى 18 ألف م3/يوم كمرحلة ثانية بتكلفة 150 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 65%، بينما تم الانتهاء من 97% من شبكة الانحدار بطول 17 كيلو و900 متر لتصل التكلفة الاجمالية لمشروع صرف صحي الحلفاية إلى 196 مليون جنيه.

وتفقد المحافظ إنشاءات محطة المعالجة الثلاثية بالسلامية بنجع حمادي والتي ستعمل بطاقة 9 آلاف م3/يوم كمرحلة أولى تصل إلى 12 ألف م3/يوم كمرحلة ثانية بتكلفة 150 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 50%، بينما تم الانتهاء من 97.6% من شبكة الانحدار بطول 9 كيلو و850 مترًا لتصل التكلفة الاجمالية لمشروع صرف صحى السلامية إلى 185 مليون جنيه.

وأكد المحافظ اهتمام الدولة بتنمية الصعيد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات الصرف الصحي باعتبارها أحد المشروعات الخدمية ذات الأولوية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الضرورية حفاظاً على البيئة والصحة العامة.