تواصل حملات إزالة الإشغالات والتعديات على الأراضي الزراعية بالمنوفية

تنفيذًا لتوجيهات اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، قامت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان بشن حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، أسفرت عن تنفيذ إزالات فورية للتعدي على الأراضي الزراعية بحوض الجزائر القبلي وحوض القناطر البحري بمساحة إجمالية تقدر ب 2289 متر مربع، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بتنفيذ إزالة فورية بقرية تلوانه بمساحة 100 متر مربع ، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعدين حفاظًا على الرقعة الزراعية.



وأفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم عن شن حملة تموينية مكبرة بقرية مليج لضبط الأسواق والحد من التلاعب في السلع الاستراتيجية، أسفرت عن تحرير 10 محاضر جنح أمن دولة وعدد 16 محضر مخالفات مختلفة، بالإضافة إلى رفع كافة الإشغالات بطريق شنوان شبين الكوم حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.

وفى نفس السياق، أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بأنه تم تنفيذ حملة مكبرة على المخابز والأسواق والمحالات التجارية بنطاق المركز، أسفرت عن تحرير 204 محضر مخالفات متنوعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي استجابة سريعة أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بأنه تم إصلاح انفجار خط الصرف الصحي بساقية أبو شعرة في وقت قياسي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

من جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المراكز والمدن باستمرار شن وتكثيف أعمال النظافة ورفع التراكمات من الطرق والميادين، وكذا المتابعة الدورية لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة، مع استمرار أعمال الإزالة في المهد لأي تعديات أو مخالفات بنائية جديدة في شروط البناء، وذلك لردع المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.