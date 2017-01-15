محافظ الأقصر يتابع أعمال الأجهزة التنفيذية لتقييم أدائها

وجه المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر إدارة البيئة بالمحافظة بضرورة المرور المستمر لضبط أي حالات لحرق مخلفات القصب، وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، وذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي اليوم الثلاثاء بديوان عام المحافظة لمتابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية لتقييم مستوى الأداء وحسن إنجاز المشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين



ووجه المحافظ خلال الجلسة بضرورة إحاطة الجهات المختلفة بتنفيذ الخطابات الواردة من مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية والتي تضمنت عددًا من الموضوعات الخاصة بمنظومة العمل ومنها حصر الأراضي التي تمتلكها وزارات (الزراعة، الري، التعليم، الأوقاف) وأراضي الدولة غير المستغلة على مستوى المحافظة

كما تم مناقشة ما تم إنجازه بقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وما تم اتخاذه من إجراءات خاصة بطلاء الواجهات باللون الموحد بالمراكز والمدن، وما تم اتخاذه من إجراءات خاصة بإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة واستردادها

وشدد المحافظ على تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع لتحقيق السيولة المرورية وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق، موجها بضرورة تواجد الأطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين



