محافظ أسوان يتفقد أعمال الدهانات والتجميل الجارية بمبنى المحافظة





أكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان على أن الأعمال الجارية لطلاء وتجميل واجهات مبنى المحافظة لإعطاء المثل والقدوة والنموذج لباقى العقارات والمبانى داخل مدينة أسوان وباقى المدن سواء كانت مبانى حكومية أو تابعة للقطاع الخاص والمجتمع المدنى والأفراد حيث روعى النسق الحضارى فى الألوان طبقاً لما تم إقراره فى السابق من جهاز التنسيق الحضارى وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوحيد طلاء واجهات المنازل فى المحافظات ,جاء ذلك أثناء تفقد المحافظ لأعمال دهانات واجهة مبنى المحافظة والذى وجه الشركة المنفذة بضرورة مراعاة الألوان المتفق عليها مع الإلتزام بإزالة أى تشوهات بصرية أو عشوائية من أسلاك أو مواسير أو أطباق الدش لإبراز الشكل الجمالى لهذا المبنى المميز فى طرازه المعمارى ،

وشدد المحافظ على ضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن بالإنتهاء من حصر جميع المبانى والعمارات السكنية والتى تكون واجهتها بالطوب الأحمر وتحتاج إلى دهانها بلون موحد ، وأضاف محافظ أسوان بضرروة إلتزام أصحاب العقارات والمقيمين فيها بتنفيذ أعمال الدهانات طبقاً لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ، وخاصة أنه سيتم تحرير محاضر لأصحاب العقارات والشاغلين لها فى حالة عدم الإلتزام بدهان الواجهات بحيث يتم إعطاء مهلة أخيرة قبل وقف توصيل المرافق العامة ، بالإضافة إلى وقف إصدار أى تراخيص أو تصاريح للمخالفين عن ذلك

ولفت إلى أنه سيتوازى ذلك مع إلتزام المبانى الحكومية بتنفيذ هذه التكلفات التى سيتم متابعتها أولاً بأول ، علاوة على التنسيق مع أصحاب العقارات للإلتزام باللون الموحد وأيضاً التواصل مع المجتمع المدنى للتوعية بأهمية ذلك لإعادة الشكل الجمالى والنسق الحضارى للمبانى والعقارات وخاصة داخل المدن السياحية للمحافظة .



