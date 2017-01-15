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صحة الوادي الجديد : فحص سمع  1100 طفل وإحالة 112 لاستشاري سمعيات

صحة الوادي الجديد : فحص سمع  1100 طفل وإحالة 112 لاستشاري سمعيات

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 قامت مديرية الشئون الصحية تحت إشراف د. أحمد محروس وكيل الوزارة والدكتوره تهانى يونس، مدير إدارة الرعاية الأساسية واستشارى الأطفال، بتفعيل المبادرة الرئاسية والكشف المبكر لضعف السمع عند الأطفال حديثي الولادة . 

 وقالت مدير إدارة الرعاية الأساسية إن المديرية حظت بعدد 8 أجهزة للكشف السمعي بواقع جهاز لكل ثلاث وحدات صحية كما تم توفير حجرة خاصة للفحص فى الوحدة . 

وصرحت.د.تهانى بأن الفحص بدأ في ٢٩ أكتوبر الماضي ومستمر بكفاءة عالية لافتة إنه تم فحص ١١٠٠ طفل وتم اكتشاف ١١٢ طفل يحتاج للعرض على استشاري سمعيات، وجاري التنسيق مع الوزارة لتحديد أماكن الاحالة للأطفال الذين متوقع اصابتهم بضعف السمع


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