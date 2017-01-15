انعقاد الملتقى العلمي لتأهيل المعامل للاعتماد الدولي بجامعة السادات

يعقد غدًا الأربعاء الملتقى العلمي لإدارة تأهيل المعامل للاعتماد الدولي بجامعة السادات، بالتعاون وبالتعاون مع وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، تحت شعار "إنجازات وتطلعات"، رعاية الدكتور أحمد بيومي رئيس الجامعة، وذلك بقاعة فندق الجامعة.

يهدف الملتقى إلى تعزيز فرص التعاون بين جامعة مدينة السادات ووحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي، وتوضيح رؤية الجامعة المستقبلية لمشروعات التطوير، وعرض إنجازات وحدة إدارة المشروعات ورؤيتها المستقبلية، فضلًا عن عرض إنجازات إدارة تأهيل المعامل للاعتماد الدولي ورؤيتها المستقبلية.

يتخلل الملتقى ورش عمل تتضمن محاضرة للدكتور هشام عبدالخالق مدير وحدة تطوير المشروعات بوزارة التعليم العالي عن إنجازات الوحدة في تطوير الجامعات المصرية والرؤية المستقبلية، بالإضافة إلى محاضرة للدكتور محمود وفيق أحمد مدير مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي عن إنجازات إدارة تأهيل المعامل للاعتماد الدولي بالجامعات المصرية والرؤية المستقبلية لها.

كما تتضمن الورشة محاضرة للدكتور فرحات سعد غنيم، والدكتور أسامة جلال صقر، الاستشاريين بوحدة إدارة المشروعات، عن شروط التقدم لمشروعات الدورة الثانية عشر، والتوعية بالمواصفات الدولية، بالإضافة إلى شروط التقدم للاعتماد الدولي .



