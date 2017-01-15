عضوية الوادي الجديد وأسوان في تشكيل المجلس الأعلي للتمور

اعتمد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قرار تشكيل المجلس الأعلى للتمور برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من محافظي الوادي الجديد وأسوان باعتبارهما المحافظتان الأعلى إنتاجاً للتمور على مستوى الجمهورية وعدد من الهيئات المعنية الأخرى .

وأكد الوزير أن تشكيل هذا المجلس يعد من أهم نتائج الاستراتيجية المتكاملة التي أعدتها الوزارة للنهوض بصناعة التمور في مصر وزيادة قدراتها التنافسية، مشيراً إلى أن المجلس يستهدف العمل على تطوير قطاع النخيل والتمور على المستوى الوطني، وحل مشاكل المنتجين والمصنعين والمصدرين على حد سواء.



