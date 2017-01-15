محافظ الوادي الجديد يلتقي مديري الإدارات التعليمية بالوادي الجديد

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ببحث ودراسة إمكانية تصنيع التغذية المدرسية محليًا بالمحافظة من خلال المدارس الثانوية الزراعية وذلك لضمان توافرها وجودتها، جاء ذلك خلال اجتماعه مع مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد واستغلال الإجازة الصيفية في إعداد برامج تدريبية ومعسكرات صيفية لخدمة المجتمع.

حيث وجه الزملوط بإعداد دورات تدريبية مكثفة للمعلمين في كل المجالات التعليمية والتربوية والسيكولوجية على يد نخبة من الخبراء بهذه المجالات، وذلك لإنجاح منظومة تطوير التعليم الجديدة، وخاصة بالمراحل الأولى، كما قرر حظر تسكين المعلمات بمدارس المناطق النائية البعيدة عن مقر إقامتهم على أن تكون الأولوية في ذلك للمعلمين عن طريق التناوب بينهم ومنحهم مكافآت مالية نظير العمل بهذه المناطق.

وكلف المحافظ بحصر احتياجات مدارس المحافظة من المظلات تمهيدًا لتوفيرها، وبدء خطة تشجير وزراعة ملاعب المدارس لتحسين مظهرها وإضفاء شكل جمالي لها.