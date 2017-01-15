توقيع الكشف الطبي على 2003 مرضى في القافلة العلاجية بالشرقية

بناءً علي توجيهات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية وفي إطار خطة وزارة الصحة والسكان وخطة المديرية لتقديم خدمة طبية متميزة حفاظًا علي صحة المواطنين بالمحافظة نفذت القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية تانيس التابعة لمركز ومدينة صان الحجر والتي استمرت لمدة يومين.

واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي "الجراحة العامة والباطنة والعظام والأطفال والقلب والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة والجلدية "، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط ، وقامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 2003 مرضى من أهالي القرية وتم صرف العلاج اللازم لهم وتحويل 14 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية وعمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي وأيضًا التوعية بترشيد استهلاك المياه؛ وذلك تحت إشراف د. حسام قمحاوي منسق القوافل العلاجية بالمديرية.