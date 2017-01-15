محافظ الجيزة: حظر تشغيل مكامير الفحم والفواخير

اتخذت محافظة الجيزة عددًا من الإجراءات لمواجهة مصادر تلوث الهواء والحد من نوبات تلوثه خلال العام الحالي؛ وذلك تماشيا مع خطة وزارة البيئة.

وقد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية بالأحياء والمراكز وللمدن بتوجيه مكاتب شئون البيئة التابعة لهم بالمرور والتفتيش المفاجئ على المنشآت الصناعية الملوثة للبيئة مثل مصانع الطوب (الطفلي والحراري والرملي) والمسابك بأنواعها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما وجه راشد بمتابعه غلق المسابك التي تعمل بأفران الفحم والسولار والمازوت من الساعة الخامسة مساءً إلى الساعة السابعة صباحًا مع السماح للمسابك التي تعمل بأفران الغاز أو الحث الكهربائي بالعمل دون قيود على مدار 24 ساعة؛ وذلك خلال الفترة من 1/9 إلى 30/11/2019، كما شمل القرار حظر تشغيل مكامير الفحم نهائيًا وجميع الفواخير خلال الفترة من 1/9 إلى 30/11/2019.

كما كلف المحافظ إدارات النظافة بالوحدات المحلية بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بسرعة رفع أية تراكمات قابلة للاشتعال من مواقع التراكمات مع المتابعة اليومية لمقالب المخلفات واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حدوث اشتعال ذاتي للمخلفات مع متابعة دورية لحالة المخلفات بالمقلب العمومي بشبرامنت.

كما وجه راشد بتشكيل غرفة عمليات على مدار اليوم لتلقي شكاوى وبلاغات واستفسارات المواطنين بوجود أية مصادر لتلوث الهواء إضافة إلى المرور الليلي للقضاء على ظاهرة الحرق المكشوف والسيطرة على مصادر تلوث الهواء.

وكذلك كلف المحافظ جهاز شئون البيئة بتنظيم ورديات مسائية للمرور على الطريق الدائري بقوسيه الغربي والجنوبي ومحور 26 يوليو وعزب جامعي القمامة بأرض اللواء والمعتمدية والبراجيل لمتابعة أية حالات للحرق المكشوف والأنشطة الملوثة.

وشمل قرار المحافظ توجيه الإدارة العامة لمرور الجيزة وشرطة البيئة والمسطحات بعمل حملات لضبط السيارات المخالفة التي يصدر عنها انبعاثات ملوثة للبيئة وعمل أكمنة ثابتة ومتحركة لقياس عوادم السيارات المارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها.

ووجه المحافظ مديرية الزراعة بتنفيذ حملات للمرور الدوري لمنع أية حالات للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والتوسع في تنفيذ المشروع الإرشادي لتدوير المخلفات الزراعية في إنتاج (الأسمدة العضوية والأعلاف غير التقليدية) على مستوى قرى المحافظة.