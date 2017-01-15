انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج ضعف السمع لحديثي الولادة

أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، اليوم الأحد، انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن حالات ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة داخل 60 وحدة صحية بمراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي 100 مليون صحة.

تتضمن المبادرة الكشف المبكر عن حالات ضعف السمع عند المواليد الجدد من خلال فحص السمع الإلزامي لحديثي الولادة لتسهيل عملية متابعة الطفل المكتشف إصابته وعلاجه.

أشار المحافظ إلى أن المبادرة الجديدة توفر المسح الإلزامي لجميع الأطفال حديثي الولادة خلال 28 يومًا من ولادتهم، مضيفًا أنه يتم التشخيص الملائم خلال 3 أشهر من الولادة ثم بعد مرور 6 أشهر من الولادة سيتم تحديد بداية خطوات العلاج لكل طفل.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط أنه تم تجهيز 60 وحدة رعاية أولية من الوحدات المنوط بها إعطاء التطعيمات الأساسية للأطفال، وتسجيل شهادات الميلاد بمراكز ومدن المحافظة على أن تخدم كل وحدة القرى المجاورة لها، مؤكدًا أن الوحدات مجهزة بالإمكانيات اللازمة وتشمل أجهزة قياس درجات السمع عند المواليد لتحديد احتياجاتهم إلى علاج أو زرع قوقعة في السن المناسب من عدمه.

بينما أضاف الدكتور أسامة حجازي وكيل مديرية الصحة لشئون الطب الوقائي والرعاية الأسياسية والمشرف على المبادرات الصحية أن المبادرة تلزم أولياء الأمور بالكشف على أطفالهم بعد الولادة مباشرة وإجراء مقياس السمع لهم، مؤكدًا ضرورة التوعية الإعلامية والتثقيفية للأسر فضلاً عن التوعية بكيفية التعامل مع (جهاز القوقعة) للحالات التي تمت لها الزراعة ومتابعتها.

وأكمل حجازي أنه مع بدء تطبيق المبادرة يجرى إدراج كشف السمع ضمن قائمة التطعيمات الإجبارية التي تقدمها وزارة الصحة للأطفال حديثى الولادة على أن تجرى جميع الفحوصات اللازمة بالمجان.



