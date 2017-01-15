القليوبية .. تدريب طلاب الثانوية العامة الجدد على استخدام التابلت

اعتمد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وأشرف محمود مدير إدارة الموهوبين والتعليم الذكي بالمديرية مشروع لتدريب الطلاب الجدد الناجحين في الشهادة الإعدادية والمنقولين للصف الأول الثانوي على استخدام أجهزة التابلت والمنظومة الإلكترونية الحديثة للثانوية العامة.



وأعلن عجلان أنه تقرر بدء الدورات على مستوى كافة إدارات المحافظة اعتبارًا من 5 يوليو المقبل عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه تم فتح باب التسجيل الإليكتروني للراغبين في التدريب بورش العمل المقرر تنظيمها بكافة المدارس والإدارات على مستوى المحافظة بالمجان، مؤكدًا أن عمليات التسجيل شهدت إقبالًا متزايدًا من الطلاب منذا اليوم الأول.

وأوضح أشرف محمود مدير إدارة الموهوبين والتعليم الذكي أن التدريب سيكون بنظام الورش بكافة الإدارات التعليمية تحت رعاية الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية وإشراف طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن ورش العمل تضمن كيفية الدخول على المنصة الإلكترونية وبنك المعرفة وكيفية التعامل مع الأكواد والأسئلة، بالإضافة إلى كيفية مواجهة المشاكل والحلول التقنية لها.

وأضاف محمود أن وكيل وزارة التربية والتعليم اجتمع مع فريق عمل إدارة الموهوبين لوضع الملامح النهائية للتدريب، والتأكد من جاهزية الإدارة لإطلاق ورش العمل، موضحًا أنه جاري التنسيق مع جميع رؤساء الأقسام على مستوى المحافظة لتنفيذ ورش العمل حتى يكون الطلاب على دراية كافية بالنظام الحديث عند بدء العام الدراسي الجديد.