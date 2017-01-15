جامعة بنها تنظم ورشة عمل حول تدويل مؤسسات التعليم العالي

نظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة بنها بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني ورشة عمل حول تدويل مؤسسات التعليم العالي والشراكات الدولية برعاية الدكتور/ جمال السعيد، رئيس الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جون ماك جفرن مستشار التعليم العالي بالمجلس الثقافي البريطاني، والدكتور هشام البطش المشرف على تخطيط البرامج وشئون الوحدات ذات الطابع الخاص، والدكتورة إيمان البيطار المشرف على قطاع خدمة المجتمع، والدكتور ماهر حسب النبي مستشار رئيس الجامعة للبحث العلمي، ولفيف من عمداء ووكلاء كليات الجامعة، ومدير مركز الابتكار، ومديري الوحدات، وسحر خميس مدير برامج التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني وأعضاء مكتب التعاون الدولي بالجامعة.

وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي المشرف على العلاقات الدولية بالجامعة، أن ورشة العمل تضمنت مناقشة أهمية الانفتاح على العالم في التعليم العالي والبحث العلمي وإجراء البحوث المشتركة وتطوير الشراكات الدولية وخطط تحسينها، بالإضافة إلى مناقشة وعرض التجارب المختلفة للدول التي سبقتنا في مجال التعليم العالي والبحوث العلمية المختلفة، وكيفية تحويل المقترحات إلى خطط واقعية يمكن تنفيذها ومتابعتها.







