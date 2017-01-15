"شئون البيئة" بالوادي الجديد تصدرتراخيص لمشروعات تنموية واستثمارية

أعلن المهندس محمد جرب هدية مدير عام الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، عن الانتهاء من إصدار 299 ترخيصًا وموافقات بيئية لمشروعات تنموية وخدمية واستثمارية بمراكز المحافظة وقراها، وذلك حتى يوم 19 نوفمبر الجاري.

وأكد هدية أن التراخيص والموافقات تصدر للمشروعات بعد تنصفيها في 3 قوائم وهي القائمة (أ) وهي مشروعات قليلة التلوث للبيئة وتسمي بالقائمة البيضاء، والقائمة (ب) وهي مشروعات متوسطة التلوث للبيئة وتحتاج لدراسات تفصيلية بيئية متأنية لإصدار تراخيص لها وتسمي مشروعات القائمة "الرمادية"، ثم القائمة الثالثة (ج) وهي مشروعات تلوث البيئة بشكل كبير وتسمي مشروعات القائمة السوداء.

وأضاف أن هناك مشروعات تسمي مشروعات الاشتراطات الخاصة، وهي مشروعات تصدر تراخيصها مباشرة من الإدارة العامة لشئون البيئة وتصدر تراخيصها بالمجان، بينما باقي القوائم بمصروفات مادية متنوعة، تبدأ من 500 وحتي 35 ألف جنيه، وانتهت الإدارة بالفعل من إصدار تراخيص لـ85 مشروعًا في القائمة (أ)، و229 مشروعًا في نظام الاشتراطات الخاصة، و11 مشروعًا في القائمة (ب)، ومشروع واحد فقط في القائمة (ج).



