تشكيل لجنة لميكنة شئون العاملين بمديرية التعليم بالفيوم

شكل محمد عبد الله، القائم بعمل وكيل وزارة التعليم بالفيوم، لجنة لميكنة شئون العاملين بجميع أقسامها بالمديرية برئاسة مدير شئون العاملين بالمديرية، وعضوية كل من: مدير مركز المعلومات، ومسئول التطوير التكنولوجي، ومسؤل البوابة الإلكترونية، ومسؤل الشباك الواحد،وموجه عام الحاسب الآلي بالتعليم التجاري، ورؤساء أقسام (التقارير، والسجلات، والبطاقات، والجزاءات)، ، على أن تنتهي اللجنة خلال شهر من الآن من جميع أعمالها استعدادًا لبدايةالعام الجديد.

يأتي ذلك في إطار تطوير (العملية التعليمية، والمناهج الجديدة، وطرق التدريس، والامتحانات)، وكذلك تحويل الأعمال الإدارية الورقية إلى إلكترونية مميكنة لسهولة التعامل مع الجماهير من عاملين، وأولياء أمور، وطلاب توفيرًاللوقت والجهد.



