الوادي الجديد تسعى لدخول موسوعة جينيس بتنفيذ أطول سلسلة تمور في العالم

تعتزم محافظة الوادي الجديد دخول موسعة "جينيس" للأرقام القياسية بتنفيذ أطول سلسة للتمور على مستوى العالم بمسافة 10 كيلو متر في نسختها الثانية، وذلك خلال استضافتها للمؤتمر الدولي الخامس للتمور على أرض المحافظة وبمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي، تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.



تُعد محافظة الوادي الجديد من أشهر محافظات مصر إنتاجًا للتمور والبلح، حيث تمتلك 2 مليون نخلة على مساحة تقدر بـ 21 ألف فدان موزعين على جميع مراكز المحافظة، وتم زراعة 2 مليون نخلة أخرى بناءً على توصيات رئيس الجمهورية في اجتماعه الأخير بقيادات المحافظة.

تأتي هذه السلسلة في إطار الترويج لمنتجات التمور محليًا وعالميًا، بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لمحافظة الوادي الجديد،

يذكر أن محافظة الوادي الجديد قد نفذت أطول سلسة للتمور في 2017 بطول 5 كيلو متر، مما ساهم في جذب الاستثمار في إنشاء أكبر مجمع للتمور في الوادي الجديد بتكلفة 300 مليون جنية، وستساعد هذه التجربة في تعزيز الاجتهاد في تنفيذ النسخة الثانية وتسويق أكبر يساهم في إدخال مصر في أكبر خريطة إنتاجية على مستوى العالم في التمور من خلال لفت النظر المتوقع، والذي سيعود بالنفع على المزارع وبزيادة الطلب على التمور.