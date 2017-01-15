الوادي الجديد تدعم  باريس بـ 3750 كشاف إنارة ليد

أكد يوسف مرزوق ،رئيس مركز باريس بالوادي الجديد، أنه يجرى حاليًا تنفيذ خطة شاملة لإحلال وتجديد كشافات الإنارة بالمدينة والقرى التابعة لها وتركيب كشافات ليد موفرة بدلاً من الكشافات الأخرى المستهلكة للكهرباء.



وأضاف مرزوق، أن الخطة تشمل تركيب 3750 كشاف إنارة، بالإضافة إلى التنسيق مع الكهرباء لرفع كفاءة المحولات وخطوط التيار، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين طوال فترة الصيف والقضاء على انقطاعات الكهرباء، وذلك بالتزامن مع زيادة الأحمال.

على جانب أخر أكد مرزوق أنه يتم حاليا استكمال خطة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الخاصة بإزالة المخلفات الزراعية الخاصة بأشجار النخيل من داخل الحقول، بالإضافة إلى نقل حظائر الماشية خارج الكتل السكنية، واستكمال خطة حصر المتسربين من التعليم وذوى الاحتياجات الخاصة والغير عاملين بالحكومة بهدف إعداد قاعدة بيانات بهم



