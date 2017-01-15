اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

مركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنيا يُواصِل تنظيم دوراته التدريبية

مركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنيا يُواصِل تنظيم دوراته التدريبية

تاريخ النشر


يُواصل مركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنيا تنظيم دوراته التدريبية المجانية في الإكسيل المحاسبي لموظفي الجامعة بالإدارات والوحدات والكليات والوحدات ذات الطابع الخاص، وذلك حرصًا من جامعة المنيا برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة على تطوير أداء موظفي الجامعة، ورفع كفاءتهم في العمليات الحسابية، وتقليل اعتمادهم على المعاملات الورقية، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدولة نحو تحقيق استراتيجية التحول الرقمي في شتى المجالات.
هذا وتشمل الدورات التدريبية في الإكسيل، التدريب والاختبارات والشهادات، كما تتضمن عددًا من الموضوعات حول اليومية الأمريكية وربطه مع دفتر الأستاذ العام، وميزان المراجعة، واستخراج التقارير المالي "قائمة الدخل والميزانية".
وتجدر الإشارة إلى أن الدورات تُنظم أسبوعيًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الثانية عشر ظهرًا، وتستغرق الدورة الواحدة خمسة أيام متتالية، ويعقب التدريب تقييم المهام التي نفذها المتدربون.

ويُشرف على تنظيم الدورات الدكتور عصام فرحات المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتور مصطفى خليل مدير مركز التدريب بالجامعة، كما يقوم بالتدريب متخصصين بمركز التدريب.


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content