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إزالة زراعات الأرز المخالف بالفيوم

إزالة زراعات الأرز المخالف بالفيوم

تاريخ النشر

 

 قرر  اللواء عصام سعد محافظ الفيوم  إزالة جميع زراعات الأرز المخالف، مكلفًا وكيل وزارة الري بإعداد جدول يتضمن جميع المخالفات وأماكنها ومساحاتها لإزالتها بالتنسيق مع القيادات الأمنية.

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