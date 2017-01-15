إزالة زراعات الأرز المخالف بالفيوم

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قرر اللواء عصام سعد محافظ الفيوم إزالة جميع زراعات الأرز المخالف، مكلفًا وكيل وزارة الري بإعداد جدول يتضمن جميع المخالفات وأماكنها ومساحاتها لإزالتها بالتنسيق مع القيادات الأمنية.
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