محافظ الجيزة : رصف طريق مطار إمبابة بتكلفة 20 مليون جنيه

أعلن اللواء أحمد راشد ،محافظ الجيزة ،عن بدء أعمال رصف وتطوير شارع مطار إمبابة بحي شمال بطول 3 كم ضمن خطة المحافظة في خلق محاور مرورية جديدة لإحداث طفرة مرورية بالمنطقة بالكامل.

وأكد المحافظ أن أعمال تطوير الطريق تتم بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق وذلك بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه والمقرر الانتهاء منها خلال 6 أشهر وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة الميادين والشوارع المرورية لاستيعاب حركة السيارات وتحقيق سيولة المرورية تساعد المواطنين في الوصول إلى أماكن عملهم والتنقل بين الأماكن وبعضها في أسرع وقت .

وقال المحافظ إن الشارع يشهد كثافات مرورية عالية ويعد محور مروري هام وحيوي بشمال الجيزة حيث يربط بين محور أحمد عرابي ومنطقتي إمبابة والبراجيل مشيراً إلى أن الشارع كان يعاني من تهالك طبقه الرصف ووجود أعمال حفر للمرافق به ما أدى إلى صعوبة حركة المواطنين خلال المنطقة .

وأشار المحافظ إلى أنه تم البدء فى أعمال تطوير الشارع وإزالة كافة تعديات المحلات والمقاهي من على خطوط التنظيم وتوسعته وذلك بداية من منطقة مطار إمبابة وحتي شارع محمد حجازي .

لافتا إلى أنه سيتم تدعيم الشارع بأعمدة إنارة ليد حديثة ودهان البلدورات ودعمه بالأشجار والنخيل والزراعات الخضراء لإضفاء لمسة جمالية به.

فيما كلف راشد رئيس حي شمال الجيزة باستمرار إزالة كافة التعديات الموجودة على خطوط التنظيم بالشارع والتنسيق وإزالة أي معوقات بالشارع لتتماشي مع أعمال التطوير الجاري تنفيذها .

من جهته أكد محمد نور رئيس حي شمال الجيزة بأن الشركة المنفذة لأعمال الرصف بدأت بالفعل فى تطوير الطريق وسيتم المتابعة اليومية لنسب تنفيذ الأعمال حتى يتم الانتهاء من الطريق مشيراً إلى أنه فى إطار توجيهات اللواء المحافظ بتجميل الميادين فقد تم رفع كفاءة وتطوير مدخل مدينة الأمل وإنشاء ميدان به والمدعم بالأشجار والمسطحات الخضراء وأعمدة إنارة ليد حديثة .