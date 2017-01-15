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وكيل تعليم الوادي يتابع استعدادات المدارس للعام الدراسي  بالخارجة

وكيل تعليم الوادي يتابع استعدادات المدارس للعام الدراسي  بالخارجة

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تفقد الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، عدد من المدارس بإدارة الخارجة التعليمية، وذلك للوقوف على سير العمل والاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

حيث تفقد مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، وتابع أعمال التشطيبات النهائية لإقامة المسرح المدرسي الجاري إنشائه في فناء المدرسة والمزمع افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة، بالإضافة إلى معسكر العمل الخدمي بالمدرسة استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

كما تفقد وكيل وزارة التعليم مدرسة الشهداء الإعدادية، حيث تابع أعمال الصيانة للصرف الصحي ودورات المياه والإنارة داخل المدرسة، موجهًا بضرورة الانتهاء منها الأسبوع القادم، موجهًا بنظافة وتجميل المدرسة استعدادًا للعام الجديد، مشيدًا بالعمل بروح الفريق من أسرة المدرسة.

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