تسليم وبدء التشغيل التجريبي لمجمع تمور الوادي الجديد بعد تطويره

شهدت محافظة الوادي الجديد، صباح اليوم، تسليم وبدء التشغيل التجريبي لمجمع تمور الوادي الجديد الذي قامت بتأهيله وتشغيله من جديد الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي باستخدام أحدث المعدات وخطوط الإنتاج والتقنيات الصناعية وفق أفضل المواصفات الدولية، وذلك بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتور عبد الوهاب زايد ،أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وحنان مجدي نائب المحافظ ومسلم العامري الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التمور ، والدكتور أمجد القاضي مدير مركز الصناعات الغذائية ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، والمهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار واللواء أشرف مصطفي سكرتير عام المحافظة ورئيس مجلس إدارة مجمع التمور .

وأكد الزملوط بأن مجمع تمور الوادي الجديد يعتبر من أقدم مصانع التمور بمصر حيث أنشئ عام 1990 بهدف تعظيم القيمة المضافة لتمور المحافظة وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة وتحسين دخل المزارعين وحمايتهم من تقلبات أسعار التمور بالسوق، مضيفاً أن عملية إعادة تأهيل وتطوير المصنع جاءت تحت إشراف الأمانة العامة للجائزة بتكلفة إجمالية حوالي 14 مليون جنيه من أجل دعم البنية التحتية ومواكبة النهضة الشاملة في زراعة النخيل وإنتاج وصناعة التمور وزيادة الصادرات في جمهورية مصر العربية، من حيث زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع الى 5000 طن بالسنة وتنوع في خطوط الإنتاج وتحسين في جودة المنتجات وإضافة منتجات جديدة باستخدام أحدث المكائن والتقنيات العالمية، بالتوافق مع الاشتراطات الصحية المعتمدة من جهات الاختصاص.

وأوضح محافظ الوادي الجديد، بأن إعادة تأهيل وتطوير المجمع سيعود بالنفع لصالح مزارعي ومصنعي الوادي الجديد ، بالإضافة إلي توفير أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال موسم التصنيع ، مشيراً إلى أن أهمية مجمع تمور الوادي الجديد تأتي في زيادة القدرة التصنيعية للمجمع لاستيعاب فائض إنتاج المحافظة من التمور والعمل على تعظيم القيمة المضافة ، نظراً لامتلاكها ما يزيد عن 2.2 مليون نخلة تمثل 15% من تعداد النخيل بمصر تنتج الأصناف النصف جافة وعلى رأسها الصنف السيوي والصعيدي بإنتاجية تصل إلى 120 ألف طن سنوياً، بخلاف الأصناف الأخرى من الأصناف الرطبة والجافة التي تجود أيضاً بالمحافظة نظراً لاتساع مساحتها وتنوع الظروف المناخية بها.

ومن جانبه أشار أمين عام جائزة خليفة الدولية إلى أن افتتاح هذا الصرح الصناعي الكبير يأتي في إطار العلاقات والروابط الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين الإماراتي والمصري، واستكمالاً للدعم الإماراتي المستمر لقطاع زراعة النخيل وإنتاج وتصنيع التمور بجمهورية مصر العربية، والذي تمثل في عدد من المبادرات الكريمة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، سواء بتنظيم المهرجان السنوي للتمور المصرية منذ عام 2015 وحتى الآن، والذي عقدت دوراته الأربع الأخيرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بإشراف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية، بما يليق ويعكس قوة العلاقات، وكذا امتداد أواصر التعاون المثمر والبناء بين البلدين الشقيقين.

وأضاف أمين عام الجائزة أن القيمة المضافة التي حققتها عملية إعادة تأهيل وتطوير مجمع تمور الوادي الجديد هو العمل على تأهيل صالات الإنتاج بالمجمع بالتوافق مع اشتراطات الجودة وسلامة الغذاء بمصر ، وتأهيل المصنع للحصول على شهادات الجودة العالمية (ISO 22000) بهدف زيادة الصادرات ، وإنشاء 4 خطوط لإنتاج وتصنيع منتجات متعددة من التمور،وإنشاء 3 خطوط لتعبئة وتغليف وطباعة تاريخ الإنتاج على المنتجات ، وتحديث مختبر رقابة الجودة على المنتجات بالمصنع ، إلى جانب إضافة أول خط من نوعه بمصر للتنظيف الجاف والفرز الحجمي واللوني للتمور النصف جافة.

ومن جانبها قالت المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار إن تسليم وبدء التشغيل التجريبي لمجمع تمور الوادي الجديد الحكومي يأتي نتيجة للتعاون المثمر بين وزارة التجارة والصناعة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي خاصةً في ظل حرص الوزارة على تطوير القطاعات الصناعية والتصديرية الواعدة التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة وذلك للمساهمة في تحقيق خطة الوزارة، لافتةً إلى أن هذا المشروع يعد خطوة هامة نحو النهوض بقطاع التمور وزيادة قدرته التنافسية دولياً مما سيسهم في الارتقاء بالصادرات المصرية وتوفير فرص عمل منتجة للشباب .

وبدوره قال الدكتور أمجد القاضي المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية التابع لوزارة التجارة والصناعة إن تأهيل مجمع تمور الوادي الجديد يأتي في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها الأمانة العامة للجائزة في القاهرة خلال شهر أكتوبر 2017 مع وزارة التجارة والصناعة المصرية وبحضور سفير دولة الامارات العربية المتحدة بمصر، ومحافظ الوادي الجديد بشأن تأهيل وتشغيل مصنع تمور الوادي الجديد.







