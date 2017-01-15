ختام الدورة التدريبية لشباب سيوة في التسويق الإلكتروني والسوشيال ميديا

اختتمت الدورة التدريبية لشباب الخريجين بسيوة في مجال التسويق الإلكتروني والسوشيال ميديا والتي تهدف لتنمية قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل من خلال المنحة التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع محافظة مطروح .

وأوضح اللواء وفائي عبد الفتاح الحصيوى رئيس مركز ومدينة سيوة ان الدورة التدريبية لشباب الخريجين لسيوة اشترك فيها ١٦ شاب وفتاة من أبناء الواحة،من خلال منحة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقام بالتدريب فيها المهندس محمد حنفي مسئول التدريب في الوزارة ،وذلك في إطار الأهتمام بالشباب وصقل وتنميه مهاراتهم...ودفعهم لسوق العمل مع تدريبهم علي متطلبات وأولويات سوق العمل الحالية خاصة في مجال تكنولوجيا الاتصال و التسويق وأضاف رئيس مدينة سيوة أن الدورة التدريبية أقيمت بالمركز التكنولوجي بمجلس مدينة سيوة مع استيعابه لمزيد من تلك الدورات من جانبه تقدم اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح بالشكر لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي تعاونها مع المحافظة ودعم خطوات التنمية بها خاصة في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والاهتمام بتاهيل الشباب لسوق العمل







