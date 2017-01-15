رصف وتطوير طريق كورنيش الأبيض الجديد بمطروح

أكد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، أن المحافظة تسعى لتطوير واستغلال كل المقومات التنموية لتحتل مطروح مكانتها السياحية، موضحًا أنه جاري حاليًا أعمال رصف وتطوير طريق كورنيش الأبيض الجديد بطول نحو 10 كم يمتد من طريق كليوباترا الغرام شرقًا حتى شاطئ الأبيض غربًا، وذلك بعد مد أعمال البنية التحتية من كابلات كهرباء وأعمال مياه وصرف للمرحلة الأولى، ليصبح كمتنفس وواجهة حضارية ومنطقة جذب سياحي واستثماري جديد بمطروح.

وأشار المحافظ إلى أن الطريق تنفذه الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية وتشرف عليه مديرية الإسكان بالمحافظة مع الاستعانة بكبرى الشركات العاملة في ذلك المجال.

يذكر أن طريق كورنيش الأبيض الجديد كان متوقف منذ سنوات مع وجود عدة معوقات وعقبات لاستكماله، وتم إزالة كل المعوقات، وكذلك جميع التعديات للبدء في تطويره على أحدث التصميمات العالمية.



