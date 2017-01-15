محافظ مطروح يكرم المتميزين والموهوبين من أبناء المحافظة

كرم اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح اليوم الثلاثاء بحضور محمد أبو غنيمة السكرتير العام، واللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد، عددًا من المتميزين والموهوبين من أبناء المحافظة في إطار الدعم المستمر والتشجيع على استمرار التفوق ورفع اسم محافظة مطروح عاليًا مع منحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية.

وأشاد المحافظ بكل فخر بمن يعمل على رفع اسم مطروح وإظهارها، مع دعوة الجميع لإبراز وتنمية عوامل التفوق والتميز بين أبناء مطروح الذين نفتخر بهم جميعًا، والعمل على نشر ذلك سواء من خلال المشاركات في كل البطولات والألعاب والفردية منها خاصة الكاراتيه والصيد غيرها مع تميز أبناء مطروح فيها.

حيث كرم الغرابلى 8 من العاملين المتميزين بديوان عام المحافظة ومجالس المدن لاجتيازهم دورة إعداد قادة المستقبل بوزارة التنمية المحلية مما يعمل على الدفع بدماء جديدة قادرة على مواكبة العمل وخلق روح من الإبداع والتطوير قائم على التدريب والعلم.



كما كرم المحافظ فريق الصيد الحاصل على المركز الأول على مستوى العالم في البطولة الرياضية لصيد الأسماك في روسيا خلال شهر يوليه الماضي وجميعهم من أبناء مطروح، وتكريم اللاعب محمد ماهر حسين لاعب الكاراتيه لحصوله على مراكز متقدمة في لعبة الكاراتيه والفوز بأكثر من 10ميداليات ذهبية وميداليات أخرى في لعبة الكاراتيه في بطولات محلية مختلفة، مؤكدًا تميز أبناء المحافظة في الألعاب المختلفة مع ضرورة تشجيعهم وتحفيزهم.



كما كرم الغرابلي الجندي تامر جابر من أبناء مطروح وأحد مصابي عمليات سيناء وتطهيرها من الإرهاب، وذلك حرصًا على تكريم وتقدير أبناء المحافظة من الأبطال الذين يضحون من أجل الوطن ويدافعون عنه بدمائهم، مقدمًا له الشكر عن تضحياته من أجل الوطن.

















