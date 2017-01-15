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تعليم سوهاج تستبعد مدرس وتوقف أخر عن العمل إثر اعتدائهم علي تلميذين

تعليم سوهاج تستبعد مدرس وتوقف أخر عن العمل إثر اعتدائهم علي تلميذين

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قرر مدير إدارة طهطا التعليمية التابعة لمحافظة سوهاج ، استبعاد المدرس ( أحمد سالم ابو الحسن ) معلم فصل بمؤسسة شطورة الابتدائيه ، التابعة لقطاع رابع وذلك بناء علي القرار الصادر من الشؤون القانونية التابعة لإدارة طهطا التعليمية .

 جاء ذلك عقب قيام المدرس المذكور بصفع الطالب (عمرو سيف النصر)  الطالب بالصف الأول الإبتدائي علي وجهه ، مما نتج عنه تشوه بوجه الطالب الأمر الذي أدى لقيام والد الطفل لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المدرس ، وحفظا لحق ابنه مما تعرض له من أذي عضوي ونفسي ترتب عليه رفض الطفل الذهاب للمدرسة .

 وقال ماهر عبدالخالق القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج ، في تصريح خاص "لبوابة ماسبيرو " أن المديرية تتعامل بكل حزم مع جميع المخالفات وتقوم بإحالتها لجهات التحقيق منعا لتكرار مثل هذا السلوك

 وأضاف عبدالخالق أنه وفي ذات السياق ، قررت إدارة طهطا التعليمية استبعاد معلم أخر (علاء عبدالمنعم ) معلم مجال صناعي بمؤسسة هارون الإبتدائيه ، اعتدي بالضرب علي الطالب ( محمد ناصر محمد ) الطالب بالصف الرابع الابتدائي ، مما نتج عنه كسر بذراع الطالب الأمر الذي أدى بوالده للقيام بعمل محضر بمركز شرطة طهطا ضد المدرس المذكور ، وعلي إثر ذلك تم استبعاد المعلم وإيقافه عن العمل لحين الإنتهاء من التحقيقات .

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