تعليم سوهاج تستبعد مدرس وتوقف أخر عن العمل إثر اعتدائهم علي تلميذين

قرر مدير إدارة طهطا التعليمية التابعة لمحافظة سوهاج ، استبعاد المدرس ( أحمد سالم ابو الحسن ) معلم فصل بمؤسسة شطورة الابتدائيه ، التابعة لقطاع رابع وذلك بناء علي القرار الصادر من الشؤون القانونية التابعة لإدارة طهطا التعليمية .



جاء ذلك عقب قيام المدرس المذكور بصفع الطالب (عمرو سيف النصر) الطالب بالصف الأول الإبتدائي علي وجهه ، مما نتج عنه تشوه بوجه الطالب الأمر الذي أدى لقيام والد الطفل لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المدرس ، وحفظا لحق ابنه مما تعرض له من أذي عضوي ونفسي ترتب عليه رفض الطفل الذهاب للمدرسة .



وقال ماهر عبدالخالق القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج ، في تصريح خاص "لبوابة ماسبيرو " أن المديرية تتعامل بكل حزم مع جميع المخالفات وتقوم بإحالتها لجهات التحقيق منعا لتكرار مثل هذا السلوك .

وأضاف عبدالخالق أنه وفي ذات السياق ، قررت إدارة طهطا التعليمية استبعاد معلم أخر (علاء عبدالمنعم ) معلم مجال صناعي بمؤسسة هارون الإبتدائيه ، اعتدي بالضرب علي الطالب ( محمد ناصر محمد ) الطالب بالصف الرابع الابتدائي ، مما نتج عنه كسر بذراع الطالب الأمر الذي أدى بوالده للقيام بعمل محضر بمركز شرطة طهطا ضد المدرس المذكور ، وعلي إثر ذلك تم استبعاد المعلم وإيقافه عن العمل لحين الإنتهاء من التحقيقات .