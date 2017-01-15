الانتهاء من ملف تقنين أراضي وضع اليد بالوادي الجديد خلال يوليو المقبل

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الانتهاء من ملف تقنين أراضي وضع اليد على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس خلال يوليو المقبل، وذلك من خلال التشديد على واضعي اليد سرعة سداد رسوم الرفع المساحي ورسوم التعاقد، ومنح مهلة أخيرة لمن قاموا بسداد جزء من رسوم الفحص، لاستكمال سداد باقي الرسوم أو إزالة التعديات في حالة عدم سدادهم للرسوم المطلوبة، وذلك حفاظًا على أموال الدولة وحماية الأراضي وتقنينها لواضعي اليد.



وقال المحافظ إنه تم تذليل العقبات أمام لجان تقنين واسترداد أراضي الدولة من خلال التنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية، بجانب المتابعة المستمرة لآخر تطورات عمل اللجان والصعوبات التي يتم مواجهتها أثناء المرور على واضعي اليد وتحصيل الرسوم أو التنبيه بسرعة السداد أو تنفيذ حملات إزالة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجنة معاينة لملفات المباني المتعدية بجانب لجنة ملفات التعدي على الأراضي الزراعية لإحكام السيطرة على أراضي ومستحقات الدولة والمواطن.



