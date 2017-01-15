محافظ مطروح يتفقد وادي ماجد استعدادًا للعيد القومي للمحافظة

تفقد اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، منطقة وادي ماجد بطريق السلوم غرب مطروح،يرافقه محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة مطروح واللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد، والنائب مهدي العمدة عضو مجلس الشعب، واللواء وليد المعداوي رئيس مجلس مدينة مطروح، والأجهزة المعنية، وذلك للوقوف على استعدادات المحافظة للاحتفال بالعيد القومي في منتصف ديسمبر المقبل، والذي يوافق ذكرى انتصارات أبناء محافظة مطروح على العدوان الإنجليزي في معركة "وادي ماجد" الشهيرة عام 1915.

حيث وجه المحافظ بتشكيل لجنة من المتخصصين من أبناء مطروح لصيانة ورفع كفاءة النصب التذكاري الحالي في منطقة وادي ماجد، ليليق ببطولات أبناء المحافظة في انتصاراتهم العظيمة على قوات الإنجليز بمعركة وادي ماجد لتكريم أبطال المعركة.

كما كلف المحافظ خالد عبد الحميد وكيل مديرية الشباب والرياضة بدراسة عمل سباق للإبل والفروسية مع الجهات المختصة، وموجهًا رئيس مجلس مدينة مطروح بتجهيز المنطقة للاحتفالية وتجهيز مدمار للفروسية.



