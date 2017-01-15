أمطار علي الثغر واستمرار حركة الملاحة ببوغازي الإسكندرية والدخيلة

تعرضت بعض مناطق الإسكندرية مساء اليوم، لأمطار خفيفة لم يؤثر سقوطها على حركة سير المشاه والسيارات، أو الملاحة ببوغازي الإسكندرية والدخيلة.

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور، إن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على أرصفة الميناء، وحركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات، استمرت بشكل طبيعي ومنتظم.

واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية كافة الاستعدادات لتصريف المياه وتطهير "الشنايش" لمنع تراكم المياه وتسهيل حركة المارة.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات. يذكر أن الاسكندرية تتعرض حاليا إلى نوة "أنواء المكنسة"، وهي نوة شديدة الامطار تستمر لمدة 4 أيام تصاحبها رياح شمالية غربية.



