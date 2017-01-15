حملات مكبرة لضبط الأسواق وإزالة المخالفات في مدينة المنشأة بسوهاج

صرح شريف حسين رئيس مركز ومدينة المنشأة، بمحافظة سوهاج، أن الوحدة المحلية للمدينة قامت بشن حملات تموينية، وأعمال نظافة مكبرة على الأسواق، والميادين، والشوارع الرئيسية بالمدينة، أسفرت الحملة عن ضبطكميات من السلع التموينية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وعمل 9 محاضر تموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد المخالفين .

وأضاف أنه تمت إزالة 15حالة بناء مخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة في المهد،لافتًا الانتباه إلى أنه تم عمل حملة نظافة مكبرة بقرية أولاد حمزة لرفع القمامة ومخلفات الشوارع (بجوار مدرسة بنت الشاطئ، وطريقالرشايدة العوامر، وموقف المنشأة جرجا)، وتمت تسوية وتمهيد الشوارع بمعدات المجلس.

كما أكد أنه تم الانتهاء من أعمال رصف وتمهيد طريق قرية البياضية، والذي يربط بين مدينة المنشأة وقرى البياضية وروافع العيساوية والعنبرية وقرية جزيرة المنتصر، بطول 7 كيلومتر وبتكلفة إجمالية 7مليون جنية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج بضرورة الانتهاء من جميع المشروعات المتوقفة، خلال الفترة الماضية، والاهتمام برفع كفاءة الطرق والمرافق العامة بجميع مراكز وقرى المحافظة.



