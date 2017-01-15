طوارئ داخل الإدارات الزراعيه بالوادي الجديد لمكافحة دودة الحشد الخريفي

أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم، عن رفع حالة الطوارئ بجميع الإدارات الزراعية المنتشرة على مستوى المحافظة لرصد أي ظهور لدودة الحشد الخريفي.



قال المرسي، فى بيان صحفي، إن المديرية لم ترصد حتى الآن حتى أي إصابات لهذه الدودة على مستوى الإدارات، والوحدات الزراعية، مشيرًا إلى أنه تم تكليف لجان فنية للمرور والرصد اليومي لمتابعة ظهورها فى أي وقت، كما يوجد تنسيق كامل بين مديرية الزراعة والإدارة المركزية للمكافحة.

وأوضح أن دودة الحشد الخريفية عبارة عن آفة حشرية يمكن أن تصيب أكثر من نوع نباتي، وتسبب ضرر بالغ لأهم المحاصيل الاقتصادية مثل الذرة الشامية، الذرة الرفيعة، وكذلك محاصيل الخضر، مؤكدًا أن الطور اليرقي للحشرة هو المسبب للضرر .

كما أشار إلى أن الحشرة تقوم بالتكاثر بمعدل عدة أجيال في السنة الواحدة، وتستطيع الحشرات الكاملة الطيران لمسافات طويلة تصل إلى 100 كم فى الليلة الواحدة .