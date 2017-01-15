رئيس هيئة مواني البحر الأحمر يدعو رجال الأعمال للتعاون لجذب الاستثمار

استقبلت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر مجموعة من المستثمرين، ورجال الأعمال لبحث فرص الاستثمار المتاحة بمواني الهيئة، وأوجه التعاون المختلفة لتنفيذ العديد من الاستثمارات، وأعمال التطوير بها، وإمكانية تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، والشركات الملاحية من أجل توفير فرص للاستثمارات المحلية والعالمية، والنهوض بمنظومة العمل بالمواني لتضاهي المواني العالمية.

هذا وقد قامت الهيئة، ممثلة في رئيسها اللواء بحري خالد زهران، بترتيب جولة ميدانية للمستثمرين بميناء بور توفيق البحري لتفقد الأرصفة، والساحات، والمخازن، والصالات والتعرف على الإمكانيات والقدرات التشغيلية للميناء للعمل على تطويرها، والحصول على أقصى استفادة منها لخدمة محافظة السويس بصفة خاصة، ومحافظات الوجه البحري بصفة عامة.

وجه رئيس الهيئة بضرورة تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة للشركات الملاحية، وأعضاء المجتمع الملاحي طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، حيث أبدى استعداده لمقابلة جميع المستثمرين، والشركات الملاحية، وأعضاء المجتمع الملاحي لمناقشة الشكاوى والمقترحات، وإزالة العوائق التي قد تواجههم، وذلك ضمن منظومة تطوير المواني المصرية التي تنتهجها الدولة لجذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية بالبلاد.