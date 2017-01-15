محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان صلاة الجنازة على جثمان شهيد العريش

أدى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج يرافقه اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج والقيادات الأمنية والتنفيذية فجر اليوم الجمعة صلاة الجنازة على جثمان الشهيد المجند "علي أحمد السيد" ابن مركز المراغة؛ والذى استشهد خلال العملية الإرهابية الأخيرة بشمال سيناء بمسقط رأسه بقرية الجزازرة مركز المراغة.



وقدم محافظ سوهاج خالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيد، مشيدا بدور رجال القوات المسلحة والشرطة في حربها ضد الإرهاب، مؤكدا وقوف الشعب المصري خلف القوات المسلحة والشرطة والقيادة السياسية صفا واحدا لدحر الإرهاب وتجفيف منابعه.

وقال المحافظ: "تحية لشهدائنا الأبرار أبطالا أعزاء علينا وعلى الوطن بأسره، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت الأربعاء الماضي عن استشهاد ضابط و٦مجندين ومقتل ٤ إرهابيين في هجوم علي كمائن أمنية جنوب غرب العريش.