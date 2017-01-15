محافظ البحر الأحمر يستعرض سبل تطوير مركز معلومات شبكات المرافق

عقد اللواء الدكتورأحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم، بمقر الديوان العام، اجتماعًا موسعًا بمركز معلومات شبكات المرافق بمدينة الغردقة لمناقشة الأعمال الخاصه به وكيفية تطويره للأفضل.

وافق المحافظ، خلال الاجتماع، على تحديث أجهزه الحاسب بالمركزباستخدام أجهزة حاسب لاسلكية، مشددًا على ضرورة جمع خرائط المرافق من: مياه وصرف صحي، كهرباء، واتصالات لعرض الخرائط التحتية، وضرورة وجود كارت لكل معدة وجهاز لمعرفة مدة صيانته ومعاينته للحفاظ على العمر الافتراضي لها.

أكد «عبدالله» أن مركز معلومات شبكات مرافق البحر الأحمر تم انشاؤه ليكون قاعدة بيانات علمية دقيقة لإمداد مخططي ومتخذي القرار بالبيانات الدقيقة والمتكاملة لمشروعات البنية التحتية، موضحًا أن الغرض من هذا المركز هو منع الحفر العشوائي وحماية كلا من البنية التحتية والفوقية، وكذلك حماية استثمارات المرافق في باطن الأرض من التدمير.

جدير بالذكر أن، مركز معلومات شبكات المرافق البحر الأحمر تم إنشاؤه بمدينة الغردقة على مساحة 400 مترًا مربعًا بتكلفة تصل إلى 5.6 مليون جنيه، وذلك لمعاونة شركات المرافق على حماية شبكاتها من التلف أو التدمير.